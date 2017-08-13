جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل في السكن الطلابي للفصل الدراسي الجديد

واس – فجر

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب عن مواعيد استقبال طلبات التسجيل في السكن الجامعي للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول لعام 1439هـ.

وحددت العمادة يوم 1438/12/19هـ، أول أيام استقبال الطلبات، على أن تستمر لمدة عشرة أيام وتنتهي بتاريخ الـ 28 من الشهر نفسه، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

يذكر أن الجامعة بدأت في استقبال الطلاب والطالبات في الإسكان الجامعي منذ أن أعلنت الاستغناء عن المباني المستأجرة قبل خمس سنوات، وتم نقل جميع الطلاب والطالبات وكذلك الموظفين داخل المدينة الجامعية التي تضم 65 مشروعاً تشمل برج الجامعة، و32 مبنى للكليات والعمادات المساندة، والمستشفى الجامعي، والإستاد الرياضي، وثلاث صالات رياضية مغلقة، وست مدارس للبنين والبنات، ومساكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى محطة للكهرباء، ومحطات لتنقية المياه.