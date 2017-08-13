“الفيصل” يتفقد المشاعر المقدسة ويقف على آخر الاستعدادات للحج

متابعات – فجر

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بجولة ميدانية في المشاعر المقدسة وقف خلالها على استعداد الجهات للحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما ترأس اجتماع لجنة الحج المركزية، واستعرض سموه استعدادات الجهات لموسم الحج.

وتفقد سموه مشروع تنفيذ جسر المشاة قرب مستشفى منى الوادي، بنسبة الإنجاز 95%، كما تفقد مشروع تعديل طرق النقل الترددي لحجاج إيران وافريقيا غير العربية بمشعر #مزدلفة بنسبة الإنجاز 100%.

كما شملت جولة أمير مكة التفقدية مشروع تنفيذ جسرٍ لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات بمزدلفة لحجاج تركيا بنسبة الإنجاز 100% ، وتفقد سموه مشروع تنفيذ سلالم خرسانية للمشاة مع برج المراقبة الأمنية وفصل حركة المشاة حول جبل الرحمة بنسبة الإنجاز95%، بالإضافة مشروع معالجة مخالفات المجازر بالمعيصم التي تستهدف معالجة 9000 طن من مخلفات مجازر الأغنام والجمال والأبقار.

وتفقد الأمير خالد الفيصل مشروع إضافة منحنى للالتفاف وتطوير المواقع أعلى منطقة حجاج تركيا بنسبة الإنجاز 100 %، كما تفقد مركز الإيواء بمشعر عرفات، والذي يتسع لإيواء أكثر من 6 آلاف حاج.