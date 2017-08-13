الهلال يقتنص نقطة من العين

فجر – رياضة

انهى الهلال لقاءه الآسيوي ضمن دور الثمن نهائي لدوري أبطال آسيا بالتعادل السلبي.

أول الفرص بالمباراة كانت للعين بالدقيقة 2 بعدما مرر عمر عبدالرحمن بينية ماكرة لشقيقه محمد عبدالرحمن انفرد على إثرها الأخير من على الناحية اليُمنى لمناطق الهلال لكنه سدد بعيدًا، خريبين رد بنفس الدقيقة بتسديدة بعيدة المدى ذهبت في متناول الحارس خالد عيسى.

بالدقيقة 5 خلّص محمد البريك كرة خطيرة من أمام البرازيلي ديانفريس دوجلاس، بالدقيقة 9 هدد إدواردو مرمى العين بركلة حرة نفذها بإمتياز، لكن خالد عيسى وقف حائلًا.

بالدقيقة 13 حرم الحكم الأسترالي جرين الهلال من التقدم ورفض احتساب هدفًا لعمر خريبين بداعي التسلل على السوري، الرد كان بنفس الدقيقة بفرصة خطيرة للبرازيلي ديانفريس دوجلاس لكن الدفاع الهلالي كانت له اليد الطولى.

بالدقيقة 17 كاد السويدي ماركوس بيرج أن ينفرد بمرمى الهلال لولا وصول المعيوف للكرة بشكل أسرع، بالدقيقة 25 ألغى جرين هدفًا جديدًا ولكن للعين والبرازيلي دوجلاس هذه المرة، بسبب وجوده في موقف تسلل قبل انقضاضه على عرضية عمر عبدالرحمن وإيداعها داخل شباك الزعيم.

ماتياس بريتوس تعامل بشكل سيء مع فرصة خطيرة في الدقيقة 31 وبدلًا من التسديد وهو على حدود مناطق العين، فضّل التمرير لخريبين الذي استلم بشكل سيء هو الآخر لتضيع فرصة مهمة للزعيم، بالدقيقة 35 منع البريك فرصة إنفراد مُحقق لماركوس بيرج بتدخل ممتاز وفي اللحظة المناسبة.

بالدقيقة 37 وصلت كرة خطيرة لياسر الشهراني داخل مناطق العين لكنه سدد في متناول خالد عيسى، بعدها بثلاث دقائق قاد عموري هجمة مرتدة خطيرة وأنهى مجهوداته بتسديدة بعيدة المدى تعامل معها المعيوف كما يجب.

أسامة هوساوي كان بطل المشهد الهلالي في آخر خمس دقائق من الشوط الأول بعدما منع بجسده تسديدة خطيرة للغاية من ماركوس بيرج داخل المناطق الزرقاء، بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول تصدى خالد عيسى بشكل غريب لتسديدة من محمد البريك من ركلة حرة.

إدواردو هدد مرمى العين بتسديدة خطيرة في الدقيقة 45+2 لكن كرته مرّت جانبية، بعدها بدقيقة كاد أن ينفرد عمر خريبين بمرمى العين بعدما خدع مهند سالم مدافع العين، لكن الأخير منعه “بالشدّ” ليحصل على ورقة صفراء، انتهت بعدها مُجريات النصف الأول بالتعادل السلبي.

بالدقيقة 57 أجرى زوران تغيير العين الأول وأقحم بندر الأحبابي على حساب خالد عبدالرحمن، بعدها بدقيقتين أشهر بيتر جرين الورقة الصفراء في وجه الثنائي عبدالله الحافظ وسلمان الفرج، الأول بسبب تدخله على عمر عبدالرحمن والثاني للاعتراض.

بالدقيقة 61 هدد عموري مرمى الهلال بركلة حرة مباشرة نفذها بشكل مميز لكن عبدالله المعيوف تألق في الإبعاد، بعدها بأربع دقائق أقحم دياز محوره الدفاعي عبدالملك الخيبري بدلًا من عبدالله عطيف في التغيير الأول للهلال.

منتصف الشوط الثاني أشهر الحكم الأسترالي جرين الورقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه المدافع مهند سالم العنزي، قرار جعل أضطر الكرواتي زوران للدفع بالمدافع اسماعيل أحمد بديلًا للمهاجم السويدي ماركوس بيرج قبل نهاية المباراة بثلث الساعة.

بالدقيقة 73 أهدر الأوروجوياني ماتياس بريتوس فرصة هدف أول هلالي مُحقق ورفض استثمار عرضية كارلوس إدواردو الذهبية وضربها “بكتفه” وهو في حلق مرمى خالد عيسى، ليسحبه دياز بعدها بخمس دقائق ويمنح الفرصة لسالم الدوسري.

بالدقيقة 83 أنهى دياز تغييراته بشكل هجومي صريح ودفع بالقائد ياسر القحطاني بدلًا من المدافع عبدالله الحافظ، بالدقيقة 85 أرسل عمر عبدالرحمن عرضية ممتازة لديانفريس دوجلاس قابلها الأخير برأسه في أبعد مكان في المرمى، لكن المكان لم يكن أبدًا بعيد عن عبدالله المعيوف الذي قفز كسمكة القرموط وأبعد الكرة بأطراف الأصابع.

زوران ماميتش أنهى تغييرات العين في الدقيقة 86 ومنح الفرصة للمتوسط الدفاعي محمد خلفان على حساب المهاجم البرازيلي دوجلاس ليظهر جليًا أنه يريد فقط الخروج بالتعادل، بالدقيقة 90+1 أرسل تهديدًا بتسديدة قوية من خارج مناطق العين، لكن الكرة اصطدمت أولًا في المدافع اسماعيل أحمد قبل أن يُبعدها الحارس ماجد ناصر ويُبعدها لركنية لم تُستثمر.