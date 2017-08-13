أنباء عن عدم إلزام الخدمة المدنية للجهات الحكومية بنسب التصنيف الإجباري للموظفين

متابعات – فجر

قالت مصادر صحفية أن وزارة الخدمة المدنية قررت عدم إلزام الجهات الحكومية برصد نسب مئوية محددة للتصنيف الإجباري فيلائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة التي تطبق هذا العام لأول مرة على موظفي وموظفات الجهات الحكومية.

وتفصيلاً .. قالت مصادر مطلعة بأن الوزارة رصدت ما أثير حول تطبيق اللائحة وتلقت مقترحات واستفسارات وملاحظات، خلال السنة الأولى لتطبيق لائحة إدارة الأداء الوظيفي هذا العام.

ووفقا للمعلومات كانت أبرز الملاحظات تتركز على المادة التاسعة التي تلزم الجهات الحكومية بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري وفقاً لنسب مئوية محددة لكل فئة بناء على تعميم تصدره الوزارة سنوياً، وفقا لصحيفة سبق .

وأكدت المصادر بأن الوزارة قررت عدم إلزام الجهات الحكومية بنسب مئوية محددة للتصنيف الإجباري لكل فئة ، متيحة ذلك بشكل ختياري للجهات خلال السنة الأولى لتطبيق اللائحة.

وبينت المصادر أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقييم نتائج التطبيق والوصول إلى قرار فيما يخص هذا الموضوع.