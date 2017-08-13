تدشين سيارتين مجهزة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى النقاهة بالرياض

الرياض – فجر

بحضور مدير ادارة المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي وحضور أمين عام لجنة اصدقاء المرضى الاستاذ فهد الصالح ومسؤول العلاقات العامة ببنك الرياض الاستاذ فهد العنزي ومدير مستشفى النقاهة الاخصائي عامر العتيبي تم اليوم تدشين سيارتين مجهزة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من بنك الرياض لخدمة النزلاء في مستشفى النقاهة بالرياض.

تم خلال التدشين استعراض اهمية العمل الخيري لمؤسسات القطاع الخاص ومسؤوليتها الاجتماعية لدعم احتياجات المجتمع على كل الاصعدة. وفي ثنايا اللقاء نقل الدكتور عصام الغامدي شكر وتقدير سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري للدور المتميز لبنك الرياض ومسؤوليته الإجتماعية على دعمهم واستشعارهم لاهمية العمل الاجتماعي لتتكامل الجهود من القطاع العام والخاص لخدمة المجتمع.

في الختام قدم الدكتور الغامدي درع تكريم لبنك الرياض نيابة عن سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض ودرع اخر للاستاذ فهد الصالح أمين عام لجنة اصدقاء المرضى لدورها الرئيسي في نقل احتياجات المجتمع الصحي للقطاع الخاص لتوفيرها.

من جهة اخرى قدم مدير النقاهة الاخصائي عامر العتيبي شكره لبنك الرياض على هذا الدعم للمستشفى وكذلك قدم شكره للجنة اصدقاء المرضى على تواصلها وتلمسها لاحتياجات نزلاء المستشفى سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة هذه الفئة الغالية من المجتمع.