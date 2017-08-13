نصف مليون قطعة طبية وفرها الهلال الأحمر للمراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف خلال موسم الحج

متابعات_فجر

أكد رئيس مجموعة التموين الطبي بهيئة الهلال الأحمر خلال موسم الحج الصيدلي عيد بن محمد العيد انتهاء تجهيز جميع سيارات الإسعاف المشاركة في موسم الحج بالمواد الطبية الاستهلاكية، بالإضافة إلى صيانة المعدات والأجهزة الطبية بسيارات الاسعاف .

وأوضح العيد أن خطة المجموعة شملت تدعيم المراكز الثابتة والموسمية بالمواد الطبية، وتجهيز عربتي الكوارث المشاركة بالحج بجميع التجهيزات لتكون مستودع متنقل للتموين الطبي، والاستفادة منها في الحالات الطارئة كما تدعم الفرق الإسعافية والمراكز في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى الفرق التطوعية، مشيرا إلى أن المواد الطبية والتجهيزات التي تزود بها المراكز الإسعافية وسيارات الاسعاف وصلت إلى نصف مليون قطعة طبية استهلاكية .

وأفاد أن تجهيزات التموين الطبي في موسم الحج بالهيئة هذا العام شمل تكوين فريق ميداني مهمته فحص سيارات الاسعاف في مواقع عملها داخل المشاعر المقدسة وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى صيانة الاجهزة الطبية داخل سيارات الاسعاف .