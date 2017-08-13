” العدل” تكلف 56 قاضيا لإنهاء القضايا المستعجلة في عيد الأضحى

متابعات_فجر

كلفت وزارة العدل 56 من قضاتها بالعمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1438هـ , بهدف خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم المستعجلة التي تتطلب النظر السريع.

وأوضحت الوزارة أنها وزعت الوزارة القضاة على 48 محكمة عامة وجزائية و8 محاكم تنفيذ، بمختلف مناطق المملكة , مبينة أن المحاكم العامة العاملة في العيد هي (المحكمة العامة بمحافظة عفيف، والمحكمة العامة بمحافظة القويعية، والمحكمة العامة بمحافظة المجمعة، والمحكمة العامة بمحافظة رفحاء، والمحكمة العامة بمحافظة الحدود الشمالية، والمحكمة العامة بمحافظة عنيزة، والمحكمة العامة بحفر الباطن، والمحكمة العامة بمحافظة الأفلاج، والمحكمة العامة بمحافظة القريات، والمحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر، والمحكمة العامة بمحافظة محايل عسير ، والمحكمة العامة بمحافظة الرس، والمحكمة العامة بمحافظة الزلفي، والمحكمة العامة بمحافظة ضباء، والمحكمة العامة بمحافظة بالقرن، والمحكمة العامة بمحافظة بيشة، والمحكمة العامة بمحافظة الخرج، والمحكمة العامة حوطة بني تميم، والمحكمة العامة بمحافظة شقراء، والمحكمة العامة بمحافظة الليث، والمحكمة العامة بمحافظة ينبع، والمحكمة العامة بمحافظة الدوادمي، والمحكمة العامة بمحافظة تثليث.

وأفادت وزارة العدل أن المحاكم الجزائية العاملة في العيد هي ” المحكمة الجزائية بمنطقة حائل ، والمحكمة الجزائية بمنطقة أبها ، والمحكمة الجزائية بمنطقة تبوك ،والمحكمة الجزائية بمحافظة بريدة ، والمحكمة الجزائية بمنطقة الباحة ، والمحكمة الجزائية بالرياض ، والمحكمة الجزائية بمنطقة نجران ، والمحكمة الجزائية بمنطقة جازان، والمحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء ، والمحكمة الجزائية بمحافظة الدمام , والمحكمة الجزائية بمكة المكرمة ، والمحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط ، والمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، والمحكمة الجزائية بمحافظة الطائف ، والمحكمة الجزائية بمنطقة المدينة المنورة , والمحكمة الجزائية بسكاكا .

وأبانت أن محاكم التنفيذ المكلفة بالعمل في العيد هي: محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، ومحكمة التنفيذ بالرياض، ومحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، ومحكمة التنفيذ بجدة، ومحكمة التنفيذ بالدمام , ومحكمة التنفيذ بجازان، ومحكمة التنفيذ بسكاكا، ومحكمة التنفيذ ببريدة .