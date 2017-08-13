كشف مخطط واسم الإرهابي صاحب محاولة تفجير الطائرة الإماراتية

متابعات-فجر:

كشف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن إحباط قوى الأمن بلبنان مخطط لتفجير طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الإماراتية، أثناء إقلاعها من أستراليا إلى أبوظبي.

وقال الوزير المشنوق، خلال مؤتمر صحفي ببيروت اليوم الإثنين، إن الإرهابي الذي كان يُفترض أن ينفذ العملية يدعى “طارق خياط” لبناني الجنسية، يرتبط هو وثلاثة من إخوته بتنظيم “داعش” حيث سافر أحدهم إلى الرقة بسوريا للالتحاق بالتنظيم وتابعه الأمن اللبناني.

وأوضح أن الأمن اللبناني بدأ منذ أكثر من عام ونصف رصد المخطط الإرهابي، وتم إحباطه في 15 يوليو 2017 وهو اليوم المحدد لتنفيذ العملية، حيث اشتبه الأمن في زيادة وزن إحدى الحقائب وبفحصها تبين أنها مفخخة وكان مخططاً أن تنفجر بعد 20 دقيقة من إقلاع الطائرة، قبل أن يتم إحباط العملية.