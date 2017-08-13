اسينسيو يفاجئ جماهير الريال بقرار صادم

متابعات-فجر:

قرر ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسباني، رفع راية العصيان في وجه النادي الملكي حتى يتم تنفيذ جميع شروطه.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن أسينسيو يرغب في البقاء مع ريال مدريد وعدم الرحيل لصفوف أرسنال الإنجليزي أو برشلونة الإسباني، ولكنه لا يود قضاء موسم آخر على دكة البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسينسيو يرغب في اللعب بصورة أكبر بدلا من الويلزي جاريث بيل، لاعب الملكي، ويرى أنه الأحق بالمركز الأساسي بعد مستوياته الجيدة خلال الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب مستاء نظرا لاعتباره الخيار الثاني للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، خلف بيل حتى بعد تقديمه مستويات جيدة مقارنة بالويلزي الذي يتعرض للإصابة بصورة متكررة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت اقتراب أسينسيو من تجديد عقده لعام إضافي لينتهي في 2023 مع زيادة راتبه إلى 4.5 مليون يورو سنويا ورفع قيمة فسخ العقد إلى 500 مليون يورو.

وسجل أسينسيو هدفين في انتصار ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي السوبر الإسباني ليحصد لقبه السادس مع الملكي في 18 شهرا فقط.

وانضم أسينيسيو لصفوف ريال مدريد في أغسطس 2015 من ريال مايوركا إلا أنّه انضم لإسبانيول لموسم على سبيل الإعارة قبل العودة للملكي.