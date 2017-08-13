اللواء الحربي يفتتح اللقاء السنوي لطيران الأمن بالحج

متابعات_فجر

افتتح قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي اليوم اللقاء السنوي لمنسوبي طيران الأمن المشاركين بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام وذلك بمقر طيران الأمن في مكة المكرمة .

وبدأ اللقاء بآيات من القران الكريم بعدها تم استعراض الخطة المعتمدة وما تم إنجازه منها والجهات المشاركة في تنفيذها، حيث تحدث الرائد الطيار عبدالعزيز السواط من جناح العمليات عن دور الجناح في التأكد من جاهزية الأطقم الجوية وتوزيعها لتنفيذ خطة العمليات المعدة لهذا الموسم وكيفية التدرج في زيادة الطلعات الجوية وعدد ساعاتها بما يتوافق مع التسلسل الزمني لمناسك الحج وخاصة في الفترة مابين يوم التروية ونهاية اليوم 13 , وبين نوع المشاركة في أداء العرض الجوي السنوي للقوات المشاركة بالحج وتوضيح مخطط مسار الرحلات فوق المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للمسجد الحرام , والتعليمات الواجب مراعاتها عند القيام بمهام الاستطلاع .

بعد ذلك تحدث الرائد المهندس أحمد شيبه من جناح الصيانة الجوية والإمدادات عن مهام متابعة حالة الطائرات والتأكد من جاهزيتها واستعدادات القوى البشرية التي تتولى أعمال الصيانة وتوزيع الأدوار لأخذ المواقع ومباشرة المهام على مدار الساعة وتلبية أي طلب على وجه السرعة وعن تجهيز الطائرات التي عليها صيانة مجدولة قبيل هذه الفترة لتتمكن من المشاركة .

ثم استعرض ضابط السلامة بالحج النقيب الطيار معاذ اليحيى الدور المناط بأجنحة السلامة ومنها التأكد من التزام كافة الأطقم الجوية والفنية بتعليمات السلامة والتأكد من جاهزية المهابط في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للمسجد الحرام والمدينة المنورة ومصادر المياه وكذلك رصد العوائق والمحاذير إن وجدت لتلافيها .

وفي نهاية اللقاء وجه اللواء الحربي كلمة لمنسوبيه حثهم خلالها على بذل كافة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتفاني في تنفيذ ما هو مناط بهم من مهام كلاً حسب موقع عمله لنيل شرف خدمة الحجيج, مؤكداً أن ما تم الوصول إليه خلال السنوات الماضية من عمل مميز واحترافية عالية في تنفيذ المهام هو محط إشادة من كافة المسؤولين بقطاعات الدولة المختلفة .