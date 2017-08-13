مدني العاصمة المقدسة يسيطر على حريق في فندق سكني بحي العزيزية

واس_فجر

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة سيطرت اليوم على حريق اندلع في فندق سكني بحي العزيزية.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في وحدة تكييف خارجية تقع بالدور الثامن من مبنى الفندق المكون من 15 دوراً يسكنه 600 حاج من الجنسية التركية واليمنية .

وأفاد الرائد الشريف أنه تم إخلاء جميع ساكني الفندق احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ في حيث تم إخماد الحالة والسيطرة على الحادث دون حدوث إصابات في الأرواح ولله الحمد، لافتاً إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية في حين تم إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث .