احصلي. على بشرة مشرقة وشعر صحي في الصيف بخطوات بسيطة

متابعات_فجر

تتمنى معظم السيدات إستعادة مظهر الشباب وتحصل على بشرة مشرقة وشعر صحي بفصل الصيف في وقت قليل، لا سيما وأن البشرة والشعر أكثر عرضة للشمس ويصعب حمايتهما بسهولة.

لاستعادة لمعان شعرك، استخدمي الزيوت والكريمات المرطبة بشكل مستمرة خاصة على أطرافه، والسعي الى التخفيف من استخدام المجفف الكهربائي.

ابتعدي قدر الإمكان عن الصبغة، وإذا فعلتي لا تختاري الالوان الباهتة في الشعر لأنه يثقل البشرة ويجعل القسمات تبدو متعبة. إذا أردت إحياء نضارة الصبغة، اعتمدي التقنيات الخفيفة والطبيعية. جربي مثلاً تفتيح بعض الخصل فقط بالألوان الدافئة إذا كنت سمراء، أو بالألوان الباردة إذا كنت شقراء.

أما بالنسبة للبشرة، فحافظي على ترطيبها من خلال شرب الماء بشكل منتظم خلال النهار، ولا تنسي التركيز على أن تكون نظيفة من خلال التخلص من الجلد الميت والاوساخ يومياً بواسطة الغسول ومزيل الماكياج يومياً قبل النوم.