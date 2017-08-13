وصول 727096 حاجا إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ / 096ر727 / حاجا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 961ر26 حاجا ، فيما غادرها لمكة المكرمة 559ر29 حاجا, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 526ر528 مسافرا ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم 370ر24 حاجا , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 499ر198 حاجا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 932ر170 حاجا .

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