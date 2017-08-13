فقدان 10 بحارة وإصابة 5جراء حادث اصطدام مدمرة أمريكية بناقلة نفط

متابعات_فجر

أعلنت البحرية الامريكية اليوم عن فقدان 10 بحارة وإصابة خمسة اخرين بعد اصطدام مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ اليوم بناقلة نفط وهي في طريقها الى سنغافورة.

وأوضح بيان صادر عن الأسطول السابع للقوات البحرية الأمريكية أن زوارق سحب بالإضافة إلى سفن الدورية البحرية التابعة لجمهورية سنغافورة ومروحيات تساعد في جهود البحث والإنقاذ.

واصطدمت المدمرة (يو إس إس جون إس ماكين) صباح اليوم في شرقي سنغافورة ومضيق ملقا بالسفينة (ألنيك إم سي)، المسجلة ناقلة نفط وكيماويات والبالغ طولها 180 مترا وتحمل علم ليبيريا.

وذكرت البحرية الأمريكية أن المدمرة تضررت من جانبها الأيسر الخلفي في حادث التصادم، وفقا لتقارير أولية، وأنها في طريقها إلى الميناء “باندفاع ذاتي” ولم يتضح على الفور سبب الاصطدام.