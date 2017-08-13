أفضل المسكنات الطبيعية للتخلص من آلام الأسنان

متابعات – فجر :

ألم الأسنان من أكثر الآلام التي تعيق ممارسة الحياة اليومية ويسعى الكثيرين للتخلص منه ببعض العلاجات المنزلية الفورية. افضل المسكنات الطبيعية المفيدة في الام الاسنان: العلاج بالضغط على منطقة الألم وذلك باستخدام قطعة من الثلج توضع ما بين السبابة والابهام ويدلك بها منطقة الألم من 5 إلى 7 دقائق. فص من الثوم مع قليل من الملح الخشن، يوضع على السن المصاب لإزالة الألم. مستخلص الفانيليا يوضع نقطتين منه على السن لراحة فورية من الألم. قطعة من البطاطس توضع على السن الملتهب لمدة 15دقيقة. كيس من الشاي الساخن يوضع على السن المصاب يريح الألم فوراً. مستخلص حشيشة القمح يعتبر غسول رائع للفم للتخلص من آلام الأسنان والتخلص من التسوس. فهو يقوم بسحب السموم من اللثة ويوقف نمو البكتيريا. عصير الليمون يحتوى على مواد تريح آلام الأسنان. عن طريق تسخين عصير الليمون، وغمس قطعة من القطن بالمحلول المركز ووضعها فوق تجويف السن. معجون لحاء شجرة التوت والخل يوضع على مكان الألم لإزالته وتقوية اللثة. زيت القرنفل وهو مخدر خفيف يوضع على تجويف السن المتسوس للتخلص السريع من الألم. الغرغرة بغسول فم مطهر يحتوي على مادة الليسترين. مضغ أوراق شجرة الجوافة تساعد على التخلص من الألم.