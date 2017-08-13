مدير عام الجوازات يتفقد جوازات منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران

متابعات – فجر :

تفقّد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يرافقه مساعد قائد قوات الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد المقبل اليوم, منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران للوقوف على جاهزية المنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن ، حيث كان في استقبالهم مدير جوازات منطقة نجران اللواء سعد بن مفلح الجهني .

واستمع اللواء اليحيى إلى شرح كامل من مدير جوازات منفذ الوديعة العقيد حامد آل عيسى عن آلية العمل في المنفذ ، وتجوّل في صالة الخصائص الحيوية ( البصمة) للتأكد من سرعة انتاجيتها ، وكبائن وبوابات الدخول وعمل الأجهزة التقنية والأمنية وأجهزة الاتصال المتوفرة لدى جميع العاملين مشيدًا بالجهود المبذولة بالمنفذ، مؤكدًا ضرورة بذل جهود مضاعفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

وتأتي جولة مدير عام الجوازات لمنفذ الوديعة ضمن الجولات التفقدية لسير العمل التي يقوم بها للتأكد من جاهزية واستعداد المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وحث العاملين بتلك المنافذ بتقديم الخدمة بشكل متميز، وبذل قصارى جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن.