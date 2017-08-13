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“الجيش العراقي” يعلن مقتل 16 من عناصر تنظيم “داعش” قرب مدينة تلعفر شمال العراق

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مرحبا بحجاج قطر

مرحبا بحجاج قطر

أغسطس 20, 2017 1.4K المشاهدات

Follow @fajrnews Share this on WhatsApp بقلم / إبراهيم إسماعيل كتبي بترحاب وتسهيلات قصوى وبدون تصريح... اقرأ المزيد

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