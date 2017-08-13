“الجيش العراقي” يعلن مقتل 16 من عناصر تنظيم “داعش” قرب مدينة تلعفر شمال العراق

متابعات – فجر :

أعلنت خلية الاعلام الحربي العراقية، أمس الأحد، عن مقتل 16 عنصراً من تنظيم داعش بقصف جوي على أطراف مدينة تلعفر شمال غربي العراق. وقالت الخلية، في بيان، تلقت قناة “السومرية نيوز” الإخبارية نسخة منه، إن “طيران الجيش نفذ 14 طلعة جوية ضمن عمليات (قادمون يا تلعفر) وأسفرت الضربات عن قتل 16 من عناصر داعش الارهابي، وتدمير دراجتين ناريتين وتفجير كدس عتاد كان مخبئاً في أحد الأوكار أطراف قضاء تلعفر”.وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أمس الأحد، عن انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر من تنظيم داعش.وجاء إطلاق عملية تحرير تلعفر بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان العبادي عن تحرير الموصل من تنظيم داعش.