” مارفيك” يعلن قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم لمواجهتي الإمارات و اليابان

متابعات – فجر :

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول خلال الساعات القليلة القادمة القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي الإمارات واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.