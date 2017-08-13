” مارفيك” يعلن قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم لمواجهتي الإمارات و اليابان

متابعات – فجر :
أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول خلال الساعات القليلة القادمة القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي الإمارات واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
متابعات – فجر :
أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول خلال الساعات القليلة القادمة القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي الإمارات واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
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