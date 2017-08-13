مدني مكة المكرمة يسيطر على حريق بفندق سكني في حي العزيزية

متابعات – فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني، من السيطرة على حريق نشب مساء أمس الأحد، في وحدة تكييف خارجية تقع بالدور الثامن من مبنى فندق سكني بحي العزيزية مقابل مسجد فقيه. حيث أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغاً يفيد بوقوع حريق في وحدة تكييف خارجية في الفندق المكون من خمسة عشر دورا ويسكنه عدد600 حاج من الجنسية التركية واليمنية.وأضاف، أنه تم إخلاء جميع ساكني الفندق احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ في حين تم إخماد الحالة والسيطرة على الحادث دون حدوث إصابات في الأرواح ولله الحمد.وأشار إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية في حين تم إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث.