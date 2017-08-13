بينهم خمسة من ذوي الاحتياجات الخاصة .. تأهل ثمانية و أربعون لاعبًا في بطولة البلايستيشن بالجوف

فواز الرويلي – الجوف :

تأهل ثمانية و أربعون لاعبًا إلى المرحلة التالية في بطولة البلايستيشن الأولى “فيفا 17” و التي ينظمها نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر النادي ؛ و افتتحها رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح ؛ بحضور عددٍ من أعضاء مجلس إدارة النادي و العاملين فيه ، بالإضافة إلى جمعٍ من الجماهير الحاضرة .

و بين الأستاذ عبد الله المريح بأن بداية البطولة و الإقبال المميز الذي شهدته يعد من النجاحات المبكرة لهذه البطولة و يعتبر من ضمن المكاسب التي تصبّ في خانة النجاح الكبير الذي حققته البطولة على الصعيد الاجتماعي للنادي و اشراك المجتمع في برامجه .

و قدم المريح تهنئته للاعبين المتأهلين ، متمنيًا حظًا باسمًا و سعيدًا في المستقبل لمن لم يحالفه الحظ في التأهل ، كما قدم شكره لكافة الجهات المتعاونة و المتفاعلة و اللجان العاملة لإنجاح هذه البطولة و إبراز مناشط النادي على الوجه الأمثل .

يذكر بأن عشرة لاعبين من لاعبي النادي شاركوا في هذه البطولة ؛ تأهل منهم خمسة لاعبين للمرحلة القادمة .