” الصحة” تُجرى نحو 1000 عملية في مستشفيات الصحة للحجاج

واس – فجر :

أوضحت وزارة الصحة أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام , حيث تم إجراء عدد ( 82 ) قسطرة قلبية وعدد ( 5) عمليات قلب مفتوح وذلك منذ بداية شهر ذو القعدة حتى يوم أمس السبت، إضافة إلى إجراء عدد (571 ) غسيل دم (كلوي) و عدد (28) مناظير , وكذلك إجراء عدد (226) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة .

وأشارت الصحة إلى أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج بلغ (8069) زيارة , فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات ( 10859) مراجعاً , وبلغ عدد حالات الدخول (889) حالة .

يذكر أن الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفّذ برنامج (إنقاذ حياة) الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

كما تعمل الصحة على تفعيل خدمات الطب الميداني والطوارئ في الحج؛ حيث جهزت أسطولاً يضم 100 سيارة إسعاف صغيرة، تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة، للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان , بالإضافة إلى 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز.

وتقوم الصحة بتسخير جميع الإمكانات البشرية لخدمة الحجاج حيث يتم تكليف ما يقارب 29000 ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية في موسم الحج.