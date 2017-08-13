رئيس الوزراء اليمني: عاصفة الحزم وإعادة الأمل أوقفتا الأطماع الإيرانية بالمنطقة

واس – فجر
ثمن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الموقف العربي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ممثلة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي جاءت لإنقاذ اليمن واستجابة لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأكد بن دغر خلال جلسة مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين في المنامة اليوم، أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل شكلتا تحولًا تاريخيًا في وحدة الصف العربي وأوقفتا الأطماع الإيرانية في السيطرة على المنافذ البحرية وتهديد المياه الإقليمية والدولية وحافظتا على الدولة والشرعية في اليمن.
وأعرب رئيس الوزراء اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن تقديره لموقف مملكة البحرين المُساند للشرعية في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مشيدًا بمشاركة البحرين في قوات التحالف العربي دفاعًا عن المشروع العربي وإفشال المخطط الإيراني بالمنطقة.
وأكد سمو رئيس الوزراء البحريني من جهته، موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية اليمنية في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب باليمن، مضيفًا أن بلاده ستضل إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية حتى ينتصر.
وقال سموه إن بلاده لن تتخلى عن اليمن وستقف إلى جانبه مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وستدعم مرحلة إعادة الإعمار وستكون إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف والمراحل والمنعطفات، مجددًا تأكيده وحدة اليمن وسلامة أراضيه ورفضة للتدخلات الإيرانية بالمنطقة.