“البيئة”: وصول 5.3 مليون رأس من المواشي الحية للمملكة

متابعات – فجر

وصلت عدد المواشي الواردة للمملكة منذ مطلع العام الهجري الحالية حتى نهاية شهر شوال اكثر من 5.3 مليون راس من الارساليات الحيوانية الحية (أغنام، أبقار، إبل) عبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة الحيوانية والنباتية بمنافذ المملكة .

وأوضح مدير عام الاداره العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة الصالح ان المواشي الحية التي وصلت للمملكة من خلال محجر ميناء جدة الاسلامي منذ غرة شهر ذو القعدة حتى يوم الخميس الماضي 808.975 راس ، منها 454.408 رأس مخصصة لمشروع المملكة للافادة من الهدي والأضاحي، وتتوقع الوزارة ان تصل كمية المواشي الحية قبل عيد الاضحى اكثر من 7.8 مليون راس.

وبين الدكتور الصالح أن عدد واردات المملكة من الارساليات الحيوانية الحية خلال الأعوام الثالثة الماضية بلغ أكثر من 26.6مليون رأس، فيما رفض عن نفس الفترة أكثر من 242 ألف رأس بسبب عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد مدير عام الاداره العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة ان إرساليات المواشي الحية التي وصلت للمملكة في عام 1437هـ عبر منافذها أكثر من 8.7 مليون رأس وتجاوزت اعداد الأغنام 8.6 مليون رأس فيما تجاوزت الابقار 64 ألف رأس، والإبل تجاوزت 69 ألف رأس، فيما تجاوزت ارساليات المواشي الحية في عام 1436هـ 9.9 مليون رأس تجاوزت اعداد الأغنام 9.7 مليون رأس، فيما قاربت الابقار 63 ألف رأس، والإبل تجاوزت 64 ألف رأس، وفي عام 1435هـ تجاوزت ارساليات المواشي الحية 8 مليون رأس حصلت الأغنام على 7.8 مليون رأس، والابقار تجاوزت 49 ألف رأس والإبل 103 ألف رأس.

وبين الدكتور الصالح ان الوزارة في عام 1437 رفضت دخول أكثر من 62 ألف رأس من المواشي الحية، وفي عام 1436 هـ رفضت أكثر من 94 ألف رأس وفي عام 1435هـ رفضت أكثر من 85 ألف رأس، ويأتي سبب الرفض عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة ان الوزارة تسعى لفتح أكبر عدد من الدول للاستيراد منها وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي وذلك بعد التأكد من سلامة الوضع الوبائي لتلك الدول، مشيراً إلى ان أكثر المحاجر الحيوانية والنباتية استقبال للإرساليات المواشي هو محجر ميناء جده الإسلامي ثم محجر ميناء جازان ثم محجر الحديثة ثم بقية المحاجر .