أمانة الرياض تُنجز وتُأهل 182 مشروعًا خلال عام واحد

متابعات – فجر

تمكنت أمانة منطقة الرياض خلال العام الماضي من إنجاز ومعالجة (182) مشروعًا بلديًا تراوحت ما بين مشاريع إنشاء جسور وأنفاق، وتطوير وسفلتة الطرق وإنارتها، وإنشاء عديد من المرافق الخدميّة من بينها مبانٍ إدارية وحدائق عامة في مناطق متعددة شملت معظم أحياء مدينة الرياض، ما أسهم في اكتمال ما نسبته (75) بالمائة من إجمالي مشاريع الأمانة غير المكتملة والتي كانت تبلغ (244) مشروعًا، فيما لا يزال العمل جاريًا على إنجاز (62) مشروعًا قائمًا.

وأوضحت الأمانة أنه من المتوقّع اكتمال ما يزيد عن (30) بالمائة من المشاريع القائمة في مدينة الرياض بنهاية العام الميلادي الجاري 2017، مبينة أن العاصمة تحظى باهتمام بالغ من القيادة، وأن إنجاز المشاريع التطويريّة يسير بوتيرة متسارعة بما ينسجم مع مكانة المدينة، ويحقق تطلعات المملكة في السعي لرفع قدرة المدن التنافسية على الصعيد العالمي.

وأكدت الأمانة أنها عملت خلال المرحلة الماضية على معالجة كافة العوائق التي مثّلت حجر عثرة أمام إنجاز المشاريع، وعقدت لتحقيق ذلك العديد من الاجتماعات البينيّة لتجاوز تداخل مشاريع الأمانة مع الجهات الخدميّة الأخرى والمسارعة في التنسيق لتلافي التعارض في العمل الميداني، إضافة إلى تسوية الخلافات القانونيّة والمالية، والعمل على استكمال الإجراءات التعاقديّة اللازمة لإنهاء استلام المشاريع وفق الاشتراطات النظامية.

وكشفت أمانة الرياض عن أنها بصدد التجهيز لافتتاح حزم من المشاريع المُنجزة خلال الأشهر المقبلة، تشمل مشاريع سفلتة الطرق وإنارتها، وتشييد الجسور، وإنشاء الأنفاق، وتجهيز أحياء متعددة بالمرافق البلديّة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات في المدينة.