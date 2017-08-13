“العمل”: دعم المدارس الأهلية لتوظيف السعوديين وضمان استقرارهم

واس – فجر

شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في اجتماع مع مستثمري قطاع التعليم في مقر الوزارة بالرياض أمس، على أهمية الالتزام بالتوطين واستقرار السعوديين والسعوديات في المدارس الأهلية.

وأكد الدكتور الغفيص على أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم الكامل في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف للمدارس، بما يسهم في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات، مبيِّنًا أن هناك شراكة فاعلة وتكاملًا بين الوزارة والمستثمرين لدعم التوطين بالمدارس الأهلية خلال الفترة المقبلة.

وجرى مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة لتمكين الشباب والفتيات بالمدارس الأهلية واستقرارهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع لدعم التوطين وتذليل التحديات كافة، وإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالتوظيف.