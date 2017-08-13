وأشاد بالشراكة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وما تقدمه من خدمات لحجاج بريطانيا البالغ عددهم 25500 حاج.

جاء ذلك خلال لقاء نائب القنصل البريطاني، برئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، المطوف طارق عنقاوي ونائبه المطوف أسامة زواوي، وعضو مجلس الإدارة المشرف على العلاقات العامة والإعلام، الدكتور سمير توكل، بمقر المؤسسة في مكة المكرمة.

وكشف كبير الرحمن، عن أن القنصلية البريطانية، خصصت يومًا لجميع الحجاج القادمين من بريطانيا؛ لطرح جميع الأسئلة والاستفسارات التي تدور في أذهانهم، حول أنظمة الحج وقوانينه في المملكة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتثقيفهم وتعريفهم بجميع الأنظمة والتعليمات، مؤكدًا أن القنصلية تتابع مع الجهات المختصة في الحج جميع الشؤون المتعلقة بالحج، التي يمكن أن تهم الحجاج البريطانيين بشكل عام أو بعضهم على وجه الخصوص.

وأشار نائب القنصل البريطاني إلى أن خدمات الحج في الأعوام الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في آلياتها، بالإضافة إلى بعض المواقع كمنشأة الجمرات، وقطار المشاعر المقدسة، منوهًا بالتوسعة السعودية الثالثة، ودورها في توفير مساحات إضافية لضيوف الرحمن، والتوسعة التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز الدولي هذه الأيام، التي تتزامن مع زيادة أعداد الحجاج بنسبة 20% هذا العام، الأمر الذي يضفي تناسبًا كبيرًا بين الخدمات المقدمة من الدولة وبين الأعداد التي تستضيفها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.