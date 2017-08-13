بالفيديو..عضو المجلس العسكري بتعز: الخلافات بين الإنقلابيين تصاعدت ..والحوثي يتهكم على المخلوع

متابعات_فجر

أكد عبد الباسط بحر، عضو المجلس العسكري في تعز: إن “الخلافات بين الانقلابيين تصاعدت حدتها وظهرت للعلن وارتفعت لمستويات عالية.

وأوضح “بحر” في حديث مع قناة “الإخبارية”: أن الخلافات بسبب تباين وجهات النظر في التعامل مع الخسائر التي يتكبدونها”، فطفت على السطح لدرجة أن زعيم ميليشيات الحوثي، تهكم على المخلوع (صالح) بقوله نحن في مرحلة اقتحامات وليس انتخابات، أي أنهم مستمرون في العدوان على الشعب”.

وأضاف عضو المجلس العسكري في تعز، أن قضايا الخلاف بين الطرفين كثيرة وكبيرة، ولا يجمعهم سوى قتل الشعب اليمني والعدوان عليه.