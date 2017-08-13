إحباط تهريب 3 غزلان نادرة في سيارة بـ«الكفر الاحتياطي والدرج الأمامي»

فجر – واس:

تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة بميناء فرسان، أمس، من القبض على سيارة أثناء تفتيش المركبات المغادرة على متن العبارة المتجهة من فرسان إلى جيزان وبها ثلاثة غزلان المعروفة باسم الغزال “الآدمي” وهي فصيلة نادرة بمحمية جزر فرسان.

وأوضح رئيس محمية جزر فرسان عبدالله عسيري، أن اللجنة الأمنية المشتركة بميناء جزر فرسان، والتي تمثل الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية، أثناء قيامها بمهام عملها بتفتيش المركبات المغادرة على متن العبارة للرحلة المتجهة إلى جازان تم ضبط سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص من خارج المنطقة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ثلاثة غزلان مهربة بالكفَر الاحتياطي والدرج الأمامي، حيث قام المخالفون بلف أرجلها وأيديها بشطرطون لكي تمنعها عن الحركة وتكميم أفواهها كذلك بشطرطون، محاولين تهريبها إلى خارج المنطقة وتخبئتها بطرق احترافية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة تمكنوا من اكتشاف تهريبها.

وأضاف أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير مخالفات على الأشخاص المخالفين وتم تحويلهم إلى شرطة فرسان لإكمال التحقيقات وتطبيق النظام بحقهم، مقدماً شكره لجميع أعضاء اللجنة والعاملين بالمحمية لتعاونهم في الحد من تهريب هذه الثروة الحيوانية النادرة.