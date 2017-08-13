فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض ينفذ خطة العمل الميداني لعيد الأضحى

متابعات_فجر

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تنفيذ خطة العمل الميداني التي أعدها لإجازة عيد الأضحى المبارك بتكليف عدد كاف من الأعضاء الميدانيين للعمل في الأسواق والمجمعات التجارية والمنتزهات والميادين العامة .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل أن خطة الفرع تضمنت تكليف الأعداد المناسبة للعمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى تواجد أعضاء الهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في خدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقد أكد فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض على رؤساء الهيئات والمراكز والأعضاء الميدانيين بضرورة تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرعية.

وأشار الشليل إلى أن خطة الفرع تتضمن أيضاً توزيع المواد التوعوية والتوجيهية من مطبوعات الرئاسة العامة على المواطنين والمقيمين، مع استمرار تكثيف المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وغيرها من المناشط والفعاليات التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمة للمجتمع.

منوهاً بالدعم والمساندة المستمرة التي يلقاها الفرع من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز – حفظهما الله-، وكذلك اهتمام ودعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرقي بالعمل وفق تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله.