الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين بمكة :نحرص على تقديم أرقى الخدمات وفق منظومة عمل متكاملة

متابعات_فجر

قام الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج، اليوم، بزيارة تفقدية لمقر سكنى ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة ، التقى خلالها مع رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة ، والمتابعة ، ووقف على سير الأعمال التجهيزية للمقر.

وقال المدلج ــ في تصريح له بعد الزيارة ــ : إن الأمانة العامة للبرنامج بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ؛ تعمل على مدار الساعة لإنهاء الاستعدادات اللازمة لإنجاح البرنامج ، وتقديم أرقى الخدمات وفق منظومة عمل متكاملة نسعى من خلالها إلى خدمة ضيوف البرنامج بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، مستحضرين كونهم في المقام الأول ضيوف الرحمن، ثم كونهم ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ورفع المدلج شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو نائبه ـــ حفظهما الله ـــ على عنايتهم ورعايتهم واهتمامهم بضيوف الرحمن على وجه الخصوص، وبكل ما يهم المسلمين ويقوي شوكتهم ويسهم في اجتماع كلمتهم واتحاد صفهم، ووقوفهم الدائم مع قضاياهم المصيرية بما يعزز روح الأخوة الإسلامية في أبهى وأعلى صورها.