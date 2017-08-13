وكيل إمارة حائل المساعد يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العنزي

متابعات_فجر

أدت جموع المصلين من مدنيين وعسكريين بحائل اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول فالح شايم العنزي – أحد منسوبي وزارة الدفاع – الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وتقدم المصلين وكيل إمارة منطقة حائل المساعد الدكتور علي العمر, الذي نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته, وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

واعرب ذوو الشهيد من جهتهم, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة, دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره .