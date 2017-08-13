أكثر من 100 ألف مريض سكري بمنطقة الرياض مسجلين بعيادات الأمراض المزمنة

متابعات -فجر

أعلنت “صحة” الرياض في تقرير لها للربع السنوي الثالث للعام ١٤٣٨هـ لداء السكري ان عدد المرضى المراجعين لعيادات الأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ عددهم ” ١٠٥٩٠٧ ” مراجع ومراجعة، شكل الذكور النسبة الأعلى من بين المراجعين بواقع ” ٥٤٧٦٣ ” مريض سعودي وغير سعودي، فيما كان عدد المراجعات ” ٥١١٤٤ “.

وبين التقرير ان المراجعين من المرضى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري ” الغير معتمد على الأنسولين ” يأتون أكثر من غيرهم من المرضى المصابين بالنوع الاول ” المعتمد على الأنسولين ” والمرضى المصابين بالسكر الحملي، اذ بلغ عددهم ” ٧٨٣٠٧ “، بينما بلغ عدد مرضى النوع الاول ” ١٤٩٠٣ ” و ” ٥٧٢ ” عدد مرضى السكر الحملي.

وأشار التقرير أيضاً بوجود ” ١٠٣٥ ” طفلاً دون سن الخامسة عشر مصابين بداء السكري، وجاءت الفئة العمرية من عمر ١٥- ٤٤ عاماً بالدرجة الثانية من عدد المراجعين المصابين بداء السكري، اذ وصل عددهم ” ٢٨٦٢٨ “، فيما بلغ عدد الفئة العمرية من عمر ٤٥ وأكثر ” ٧٣٤٦٧ “، كأكثر الفئات العمرية مصابة بداء السكري.

وتضمن التقرير حدوث بعض المشاكل الصحية لمرضى داء السكري نتيجة عدم ممارسة الرياضة وسوء التغذية والتدخين، اذ سجلت الإحصائية خلال الـ ٣ أشهر الماضية وجود ” ١٧٥٧ ” حالة مصابة بإمراض قلبية ووعائية، و ” ٧٢٣ ” اعتلال كلوي، و ” ٤٩٨ ” قدم سكري، واصيب ” ٩٤٥ ” منهم باعتلال الشبكية “، فيما تعرض ” ٢٠٣ ” الى جلطات دماغية، وصاحب الاعتلال العصبي ” ١٧٠٢ ” منهم، بينما بلغ عدد الذين يعانون من مشاكل جنسية ” ٢٣٠٩ ” و “٢٧٦٨” نتج لديهم إصابات باللثة والأسنان، وسجل التقرير إصابة ” ٧٦٢ ” مريض سكري بحالات اكتئاب.

وتبين بالتقرير انه مع نهاية شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٣٨ تم اكتشاف ” ٥١٩٤ ” مريض جديد بداء السكري.

الجدير بالذكر ان “صحة الرياض” تقوم بجهود جبارة من خلال اقامة فعاليات وحملات توعوية في الأماكن العامة والحدائق والجوامع والمدارس والمراكز التجارية ومحطة النقل العام والمطارات ومحطة سكة الحديد، اذ بلغت الفعاليات أكثر من ٣٥٠٠ فعالية وعدد من تمت توعيتهم واستهدافهم مليون ونصف مستفيد، بهدف الحد من انتشار ومكافحة داء السكري، وسيساهم بإذن الله في تثقيف المجتمع، وذلك بزيادة عدد ممارسي الأنشطة الرياضية وانخفاض عدد المدخنين، والاهم من ذلك ترك بعض السلوكيات والعادات الغذائية الغير صحية.