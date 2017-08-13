قوات الإحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين من القدس المحتلة

متابعات_فجر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال يومين عشرة فلسطينيين ، من أنحاء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، نصفهم من القاصرين.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان، لها أنه تم اعتقال خمسة شبان من بلدة العيسوية، ثلاثة منهم قاصرون، جراء مشاركتهم في عمليات إلقاء الحجارة، والزجاجات الحارقة، والألعاب النارية في المنطقة، خلال الأسبوعين الماضيين” مشيرة الى انه جري التحقيق مع الشبان .

وفي سياق مشابه، أعلن بيان آخر لشرطة الاحتلال أن قواتها اعتقلت أربعة شبان من القدس القديمة، واقتادتهم الى مركز التوقيف والتحقيق .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة شهد محمد أبو كويك (15 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد استدعائها لمقابلة المخابرات، وحجزها على حاجز قلنديا أمس .