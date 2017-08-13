إزالة 29 تعدياً في أحياء وأودية عسير خلال الاشهر الماضية

متابعات_فجر

أسفرت 235 جولة لأمانة منطقة عسير خلال الستة أشهر الماضية عن 18 عملية إزالة للتعديات داخل الأحياء و 11 داخل الأودية .

وأوضح مدير التعديات بأمانة المنطقة إبراهيم درويش لوكالة الأنباء السعودية، أن التعديات المرصودة كانت في عقبة ضلع، وطرق الطائف والسودة والحزام الدائري، وحي الشرف والنميص، وأودية المنسك والشرف ورظف وأبها ولعصان .

وأضاف درويش أنه تم توزيع المنطقة لخمسة قطاعات يعمل عدد من المراقبين الأكفاء لتغطيتها، وضبط التعديات والإحداثات كما هو متبع حيث يقوم كل مراقب بعمل جولة وحصرها وإعداد تقرير تفصيلي من واقع الطبيعة، مشيراً إلى أنه يتم حجز المعدات التي تعمل في الموقع بدون تراخيص نظامية، مؤكداً أنه تم تسجيل عدد من التعديات والإحداثات بتلك القطاعات والوقوف عليها ميدانياً وإزالتها .

من جهته أكد أمين منطقة عسير صالح القاضي، ضرورة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير التي تنص على الإزالة الفورية لأي تعديات أو إحداثات على أراضي الدولة، وتطبيق الأنظمة دون استثناء بحق كل متورط .