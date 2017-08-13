أكثر من 72 ألف لاجئ سوري يستفيد أسبوعياً من مشروع الحملة الوطنية السعودية في لبنان

متابعات _فجر

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتأمين مادة الخبز للأشقاء السوريين اللاجئين في الشمال اللبناني ضمن المشروع الغذائي “شقيقي قوتك هنيئاً ” حيث تستهدف بذلك اللاجئين في منطقة عكار اللبنانية ليبلغ عدد الاسر المستفيده من هذا المشروع ما يقارب 12 الآف أسره بواقع 72 ألف مستفيد.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان أن هذا المشروع يأتي كأبرز مشاريع الحملة السعودية الإغاثية لخدمة الأشقاء السوريين اللاجئين ، مضيفاً أن الحملة السعودية تتكفل بكامل المصاريف التشغيلية للفرن بتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه لهذه المخابز حيث تبلغ التكلفه المالية للمواد الأولية ما يقارب 30 الف ريال سعودي أسبوعياً .

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة تحرص على تلمس احتياجات الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين الضرورية في كافة مناطق تواجدهم والعمل على توفيرها وفق آلية الحملة المتبعة.