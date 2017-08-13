وصول 700135 حاجا إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ, 135ر700 حاجا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس, 468ر32 حاجا ، فيما غادرها لمكة المكرمة 073ر24 حاجا, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 967ر498 مسافرا، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم 336ر24 حاجا , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس, 101ر201 حاج مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ, وعددهم 676ر175 حاجا .

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