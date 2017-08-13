الصحة : تطعيم أكثر من مليون ومائة ألف حاج عبر مراكز المراقبة الصحية في منافذ الدخول

متابعات_فجر

أكدت وزارة الصحة أنه حتى يوم أمس الجمعة تطعيم عدد 804.237 حاج بلقاح الحمى الشوكية وذلك عبر مراكز المراقبة الصحية في كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة وميناء جدة الإسلامي وجديدة عرعر والوديعة والبطحاء وجسر الملك فهد والحديثة والرقعي وسلوى وحالة عمار.

فيما تم تطعيم عدد 236.569 حاج ضد شلل الأطفال وعدد 97.705 حجاج ضد الحمى الصفراء وذلك خلال نفس الفترة .

وكانت الصحة قد هيأت ضمن إستعداداتها لحج هذا العام العديد من مراكز المراقبة الصحية في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، وذلك بداية من شهر ذي القعدة الحالي، والتي تحقق الرقابة الفنية وتطبيق قواعد الحجر الصحي على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة لحماية المملكة – بإذن الله – من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وإنتشارها؛ حيث تعد هذه المراكز خط الدفاع الأول لمنع وفادة مصادر الأمراض المعدية، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائط النقل ،حيث تم دعم مراكز المراقبة الصحية بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في جميع المناطق التي توجد بها منافذ بالإحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المناط بها، ويشمل ذلك القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة يوميًّا خلال الموسم وتدريب القوى العاملة المشاركة بالحج، بالإضافة إلى غرف عزل مجهزة بالمنافذ لعزل الحالات المشتبه بها قبل نقلها إلى المستشفيات المجهزة لإستقبالها، وكذلك توفير المستلزمات الطبية (اللقاحات والأدوية الوقائية وغيرها)، وأيضًا توفير إسعافات مجهزة لنقل الحالات المرضية لتقديم خدمات متطورة لأقرب مستشفى.

يُذكر أن الصحة وحرصًا منها على تقديم خدمة طبية متكاملة مميزة للحجاج والمعتمرين لبيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة فقد وفرت العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة حيث هيأت 25 مستشفى (4 بمشعر عرفات، 4 بمشعر منى، 7 بالعاصمة المقدسة، 9 مستشفيات بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية)، ويبلغ عدد أسرَّة التنويم بمستشفيات مناطق الحج نحو 5000 سرير، منها 500 سرير عناية مركزة، 550 سرير طوارئ، بالإضافة إلى مستشفى الحرم بجوار الحرم المكي الشريف لعلاج الحالات الطارئة.

ويدعمها 155 مركزًا صحيًّا دائمًا وموسميًّا في مناطق الحج منها 43 مركزًا صحيًّا بالعاصمة المقدسة، و78 مركزًا صحيًّا بالمشاعر المقدسة (46 منطقة عرفات، 6 ممر المشاة بمزدلفة، 26 منطقة منى) و18 مركزًا صحيًّا بالمدينة المنورة.

ويُضاف إليها 16 مركزًا صحيًّا للطوارئ على جسر الجمرات، وكذلك 3 مراكز إسعافية متقدمة في الحرم المكي الشريف.

كما سيتم تشغيل عدد 18 نقطة طبية تقع على جانبي محطات القطار.

كما قامت الصحة بتجهيز عدد من المرافق في كل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للتعامل مع معالجة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من خلال توفير التهوية المناسبة بالمراوح ذات الرذاذ بالماء البارد، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرَّة علاج ضربات الشمس والإجهاد الحراري في مستشفيات المشاعر المقدسة .