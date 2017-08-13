مدينة “جواتاب”… المدينة الملونة

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مدينة جواتاب Guatapé في كولومبيا تعتبر من أكثر المدن الملونة في العالم حيث ترتدي جواتاب حلتها من الألوان النابضة بالحياة بما في ذلك المنازل والشرفات والأثاث حتى أصبحت تشبه اللوحات المرسومة.

تقع مدينة جواتاب في مقاطعة أنتيوكي على ضفاف بحيرة صناعية اصطناعية مترامية الأطراف تسمى إيمبلسي جواتاب Embalse Guatapé، وتشتهر جواتاب بالمنازل التقليدية المفتوحة في الهواء الطلق.

تبعد جواتاب نحو ساعتين بالسيارة من مدينة ميديلين التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح، تمتلك جواتاب العديد من المنتجعات والمطاعم وتسعى لافتتاح المزيد حيث تهدف أن تكون وجهة سياحية للمسافرين، كذلك يمكن للزوار استئجار أحد المنازل الملونة التي تطل على البحيرة.