جريزمان يتعرض لعقوبة للمرة الأولى مع أتليتكو مدريد

متابعات-فجر:

تعرَّض الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، للطرد خلال مباراة الفريق أمام الوافد الجديد جيرونا، اليوم السبت، في الجولة الافتتاحية لليجا.

وبعد مرور (66 دقيقة) من عمر المباراة، حصل جريزمان على بطاقة صفراء بعدما رأى الحكم أنَّه حاول خداعه بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء، وهو ما اعترض عليه اللاعب لينال البطاقة الصفراء الثانية، ويخرج مطرودًا.

وكانت النتيجة، تُؤشِّر لخسارة أتلتيكو بهدفين نظيفين مع طرد جريزمان، لكن فريقه استطاع العودة مرة أخرى للمباراة، وتعادل بهدفين لمثلهما.

الحكم كان قد وجه البطاقة الصفراء لجريزمان، الذي تفوه بكلمات، جعلت الحكم خوان مارتينيز يرفع البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه، وكأن كلمات اللاعب الفرنسي كانت نوعا من الشتم، وفي حال أثبت الحكم واقعة الشتم، فقد يكون هناك قرار بإيقاف جريزمان لعدد كبير من المباريات، على غرار نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، الذي طرد بعد اعتقاد الحكم أنه مثل السقوط للحصول على ركلة جزاء في ذهاب السوبر الإسباني، وقام بدفع الحكم خلال خروجه ليقرر الاتحاد الإسباني أيقافه لخمس مباريات.

وتعد هذه البطاقة الحمراء الأولى للنجم جريزمان خلال مسيرته مع اتلتيكو مدريد.