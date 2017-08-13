الاتحاد يدك حصون الفيحاء بالخمسة

متابعات – فجر

حقق الاتحاد فوزا كاسحا على مضيفه الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الملك سلمان بالمجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين.

سجل أهداف الاتحاد، مدافع الفيحاء أدميلسون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 30، ومحترفه كارلوس فيلانويفا عند الدقيقة 71، ومحمود كهربا 83 ، وأحمد العايشي 85، وفهد المولد من ضربة جزاء عندد الدقيقة 88، فيما سجل هدفي الفيحاء محترفه جون رويز عند الدقيقتين 35 و60.

وبهذه النتيجة وضع الاتحاد أول 3 نقاط في رصيده بقيّ الفيحاء من دون رصيد من النقاط، حضر المباراة عدد الجمهور : 1781 مشجعا.