متابعات – فجر

وجه أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش بتطبيق ” نظام بلدي” النسخة 2 اعتبارا من يوم الخميس 25/11/1438هـ وذلك بتفعيل بوابة “بلدي” في الأمانة والبلديات المرتبطة لها لما له من أهمية في دقة الإجراء وسرعة الإنجاز مما يصب في خدمة المواطن والمقيم ويختصر عامل الجهد والوقت

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة فواز الطليلي ان نظام “بلدي” مر بمراحل تطوير مختلفة من قبل الوزارة ونعمل حالياً على نسخة بلدي 2، مبيناً ان من مميزات نظام ” بلدي ” توحيد الاجراء على مستوى المملكة مع سهولة تقديم الطلب ومتابعته والتيسير على المواطنين من خلال الربط بين الوزارة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالموافقات اللازمة الكترونياً وجلب بياناتها آلياً مثل وزارة العدل ووزارة التجارة وغيرها.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل تشديد أمين المنطقة المكلف؛ بتقديم الدعم اللازم لإنجاح اطلاقة؛ وتوحيد العمل عبر بوابة بلدي وحل ما يستجد من ملاحظات فنية من خلال التطبيق العملي للنظام مشيرا بأنه لن تقبل إصدار اي رخصة إلا من خلال نظام بلدي، داعياً من يرغب الاطلاع على المزيد من المعلومات والاستفسارات والتفاصيل عن هذا النظام وكيفية التسجيل والاستفادة من خدماته الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي https://balady.gov.sa

من جهة أخرى، أطلق أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش يوم الخميس 1438/11/25هـ الحملة الرقابية الصحية المكثفة الثانية تحت عنوان ” نحو غذاء آمن ” تستمر لمدة شهر، وتستهدف المحال التجارية بالمنطقة والتي جاءت امتداداً لحملة وقاية التي أطلقتها أمانة منطقة نجران في شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ والتي حققت نجاحات كبيره في ضبط المخالفات ومعالجتها وفق الطرق النظامية.

وتستهدف الحملة تكثيف الرقابة الصحية على المسالخ ونقاط الذبح والملاحم ومحلات بيع الأسماك والدواجن وأسواق الانعام والمطابخ الشعبية والمستودعات الغذائية وأسواق ومحلات الخضروات والفواكه والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.