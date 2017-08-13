وزارة الثقافة والإعلام تطلق حملة «السعودية ترحب بالعالم»

متابعات – فجر

أطلقت وزارة الثقافة والإعلام، حملة “السعودية ترحب بالعالم” ضمن خطتها الإعلامية لإبراز جهود المملكة ومنجزاتها الحضارية في جميع المجالات ومنها الجهود الجبارة في خدمة الحجاج والمعتمرين وحرص المملكة على استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل محبة واعتزاز، والعمل على توفير كل السبل لراحتهم وأمنهم.

وتأتي هذه الحملة للتأكيد على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام دائم براحة حجاج بيت الله الحرام وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن وتوفير كافة الإمكانيات لراحتهم وسلامتهم خلال مواسم الحج.