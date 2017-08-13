“الليوث” يزلزلون “بنو قادس” بالأربعة

فيصل الخليل – فجر – الرياض / تصوير – فارس الدويرج

تواصلت لقاءات الدور الثاني من دوري جميل اليوم بلقاء جمع بين الشباب والقادسية وقد استطاعت كتيبة الليوث دك حصون بنو قادس بأربعة أهداف لهدف.

خالد كعبي تقدّم للشباب بالدقيقة 8 مُستثمرًا مجهودات وتمريرة عبدالمجيد الصليهم، بالدقيقة 17 أضاف الأرميني ماركوس بيتزيلي الهدف الثاني لليوث مُستغلًا تسديدة زميله خالد كعبي المرتدة من المدافع القدساوي نوّاف الصبحي، ليتقدم الشباب بثنائية في أقل من ثلث ساعة فقط.

بالدقيقة 30 أرسل البرازيلي بيسمارك فيريرا تهديد القادسية الأول بضربة رأس مُستغلًا عرضية فهد الجهني لكن الحارس التونسي لليوث فاروق بن مصطفى وقف سدًا منيعًا وأبعد الكرة، بعدها بخمس دقائق نجح بيسمارك في تقليص الفارق للقادسية مُستغلًا مجهودات وعرضية الإيفواري هيرفي جيه، ليُقابل الكرة بضربة رأس قوية قهرت فاروق بن مصطفى ومرّت لداخل شباك الشباب، لينتهي الشوط الأول لليوث العاصمة بهدفين لهدف.

بالدقيقة 54 حاول التونسي ناصيف البياوي تنشيط هجومه بالدفع بالمهاجم النيجيري ستانلي أوهاوتشي لاعب الزمالك السابق بدلًا من مازن أبو شرارة، ليرد سامي الجابر بتغيير بصبغة دفاعية في الدقيقة 62 بإقحام المحوري وليد حزام بدلًا من صانع الألعاب عبدالمجيد الصليهم.

الدقيقة 72 شهدت الظهور الأول للعائد لبيت الليوث من جديد ناصر الشمراني على حساب الجزائري محمد بن يطّو، وبعد دخوله بثلاث دقائق ومن أول لمسة قام الزلزال بتسديدة قوية من خارج مناطق القادسية، لكن الكرة مرّت بالكاد بجوار مرمى محمد عسيري.

قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة أنهى سامي الجابر تغييراته ومنح الفرصة لهتّان باهبري على حساب الأرميني بيتزيلي، بعدها بدقيقة واحدة وضع هتّان بصمته وسجّل ثالث أهداف الشباب مُستغلًا مجهودات وتمريرة ذهبية من الزلزال ناصر الشمراني.

الزلزال أبى أن يخرج إلا وأن تكون له بصمة تهديفية أيضًا، فسجّل الرابع في الدقيقة 90+2 بعدما استلم بينية هتّام باهبري ووضعها بجوار أقدام محمد عسيري لحظة خروجه من مرماه، لتنتهي المباراة بفوز الشباب برباعية مقابل هدف وتحقيق الليوث لأول ثلاث نقاط لهم هذا الموسم.