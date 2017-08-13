متابعات – فجر

أكد الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني حرص المديرية العامة للدفاع المدني على توفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة في مقرات ومراكز الدفاع المدني بكافة مناطق ومحافظات المملكة لتستوعب القوى البشرية والآليات بشكل يتناسب مع طبيعة العمل.

وأشار ان هناك توجه لتحسين بيئة العمل في المواقع التابعة له وتوحيد هوية كل هذه المراكز بما يدعم الجوانب الوظيفية من الداخل وتتماشى في تصميماتها الخارجية مع رؤية ورسالة الدفاع المدني، وذلك من خلال تطوير المراكز والمقرات. جاء ذلك لدى افتتاح معاليه مساء أمس السبت (3) مراكز للدفاع المدني بمحافظة جدة وتشمل كل من مركز الدفاع المدني بالكندرة، ومركز الدفاع المدني بباب مكة ومركز الدفاع المدني ببترومين.

وأضاف الفريق العمرو إن العمل يجري حالياً على تهيئة بعض المواقع، بمختلف مناطق المملكة، وسوف تشهد المرحلة المقبلة بمشيئة الله تعالى إنشاء وتطوير المزيد من مراكز الدفاع المدني في شتى مناطق المملكة تدريجياً وتجهيزها بكل ما يلزم لأداء مهامها في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيراً أن هناك رصد وتحديد كافة المقرات التي تحتاج للتهيئة والتطوير معرباً عن تقديره وشكره للشؤون الفنية بالدفاع المدني ومديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على جهودهم على تنفيذ هذه المشاريع لدعمها لخطط تطوير وتحديث مراكز الدفاع المدني في المملكة.

من جانبه أوضح العميد عمر البيز مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية، عن سعادته بتشريف الفريق العمرو افتتاح المراكز الجديدة في إطار توجيهات معاليه بالإسراع في إعادة تأهيل مباني ومقرات الدفاع المدني.

وأكد العميد عمر البيز جاهزية مباني المراكز الجديدة، وتهيئتها بكل ما يلزم من المرافق والخدمات بما يوفر بيئة عمل محفزة لمنسوبي الدفاع المدني من ضباط وأفراد ويعزز من قدرتهم في أداء مهامهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقال العميد البيز: بناء على توجيهات معالي مدير عام الدفاع المدني قامت الشؤون الفنية بجهود كبيرة لتهيئة عدد من المباني للدفاع المدني بما فيها هذه المراكز التي تم افتتاحها يوم أمس بجدة.