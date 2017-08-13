“طربزوني” رئيساً تنفيذياً للملاحة الجوية

متابعات – فجر

أصدر مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية قراراً بتعيين م. ريان طربزوني رئيساً تنفيذياً للشركة إعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2017/8/20م.

ويُعد م. طربزوني أحد الكفاءات الوطنية الشابة والمتميزة، وقد شغل العديد من المناصب القيادية في القطاع الخاص آخرها مدير عام تطوير الاعمال بشركة التصنيع، ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الباسيفيك بالولايات المتحدة الامريكية.

يُشار إلى أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي إحدى الشركات المملوكة لشركة الطيران المدني القابضة، وقد بدأت أعمالها مطلع يوليو 2016م وفق برنامج الهيئة العامة للطيران المدني الذي استهدف خصخصة قطاعاته وتحوليها إلى وحدات إستثمارية للعمل بأسلوب تجاري.