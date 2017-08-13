فتح طريق الكر بين الطائف و مكة بعد توقف الأمطار الغزيرة

متابعات – فجر

تم فتح طريق الكر الرباط بين الطائف ومكة المكرمة عقب إقفاله ظهر اليوم السبت بسبب الأمطار الغزيرة على المنحدرات الجبلية للكر، خشية حدوث انهيارات صخرية تعرض سلامة العابرين للطريق للخطر.

وجاء فتح الطريق بعد أن توقفت الأمطار، وإزالة كافة آثاره على طول الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية في الصعود للطائف والنزول لمكة المكرمة، وقد شهدت محافظة الطائف هطول أمطار غزيرة اليوم، شملت الهدا، والسيل الكبير، البهيتة، حضن.

ومن جهته جدد الدفاع المدني بالطائف تحذيراته للأهالي والمتنزهين بضرورة التقيد بتعليمات الدفاع المدني التي تهدف إلى سلامتهم، وعدم المجازفة والتهور بالنزول في مجاري السيول بالأودية، والابتعاد عن المستنقعات والتجمعات المائية التي خلفتها الامطار بموقع مختلفة من المحافظة.