“صحة الرياض” تدعم مستشفى الخاصرة

متابعات_فجر

‏‫وجهت الشئون الصحية بمنطقة الرياض بدعم مستشفى الخاصرة العام بأجهزة طبية ،والتي تمثلت في توفير 10 أسرة كهربائية،و 20 حامل محاليل ،و جهاز واحد لشفط السوائل ،و3أجهزة قياس حرارة و 2 نقالات طواري و 15 كرسي تمريض دوار ،و 10 درج سرير .

وقد أعرب مدير مستشفى الخاصرة العام الأخصائي تركي العصيمي عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ومساعدالمدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة ومدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام الغامدي ، على متابعتهم المستمرة لتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الخاصرة وتسهيل كافة السبل بذلك.