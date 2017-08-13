سفير المملكة لدى السودان يُودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج السودانيين

متابعات_فجر

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم ضيوف خادم الحرمين الشريفين من جمهورية السودان الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام 1438 هـ، وذلك في حفل أقيم بالخرطوم .

والقى السفير جعفر كلمة في بداية الحفل، نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – للضيوف ، مؤكدًا أن برنامج الاستضافة هو رسالة المملكة واهتمامها المتواصل بالعلماء والمؤثرين في العالم .

وأشار إلى أن المملكة من خلال موقعها الريادي تشرفت بخدمة كل ما من شأنه رفعة الإسلام وعز المسلمين ونصرة قضاياهم وتوحيد كلمتهم وتوحيد صفهم ، ونَّوه بالمشروعات العملاقة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام لخدمة الحرمين الشريفين والتسهيل على الحجاج والمعتمرين ورعايتهم التي أضحت منارة خير يشهد بها القاصي قبل الداني .

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان أن الاحتفال يأتى تنفيذًا للأمر السامي الكريم لاستضافة عدد من حجاج جمهورية السودان على نفقة خادم الحرمين الشريفين الخاصة وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وأضاف : تشرفت اليوم بتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج السودانيين ، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه الأجر والثواب على ما يقدمانه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين .