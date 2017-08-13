أمن الحج: إعادة أكثر من 120 ألف شخص ممن لا يحملون تصاريح حج

متابعات_فجر

أصدرت قوات أمن الحج اليوم تقريرها الاحصائي الذي كشف عن إعادة أكثر من 120 الف من المقيمين في المملكة الذين لا يحملون تصاريح حج من خلال عده مراكز ضبط أمني هي التنعيم والشميسي القديم والكر والكعكيه والشميسي الجديد إضافة إلى مركز الضبط الأمني في البهيتة.

وأبان التقرير الاحصائي الذي صدر بتاريخ 25 /11 /1438 ه أن عدد المركبات التي تم حجزها أكثر من 61600 مركبه حتى تاريخه، وبينت قوات امن الحج انها سترفع وتيرة أدائها في الأيام القادمة باستحداث نقاط أمنية ومرورية على الطرق المتجه لمكة المكرمة.

وأكدت ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن لتوفير بيئة ملائمة للحجاج النظاميين واستفادتهم من المشاريع والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام، مشدده على الجميع باهمية الحصول على تصريح الحج قبل المبادرة والسفر الى مكة المكرمة ولالتزام والتقيد بالانظمة المحددة.

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