” البيئة” تضبط 194 مخالفة تتعلق بحفر الآبار ومصادر المياه

متابعات_فجر

كشف مدير عام الإدارة العامة لتنظيم المياه المساعد في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سعد الشهراني أن الوزارة أصدرت 194 مخالفة تتعلق بحفر الآبار ومصادر المياه منذ مطلع عام 2017.

وبين الشهراني أن المخالفات التي توجب العقوبة تندرج تحت 3 تصنيفات أساسية، الأول حفر أو تنظيف أو تعميق الآبار، الثاني تصريف مياه الصرف الصحي، والثالث حقن أو تصريف الأسمدة الكيميائية أو المبيدات الحشرية أو المخلفات الصناعية.

وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بحفر أو تنظيف أو تعميق الآبار، أوضح الشهراني أن تلك المخالفات تشمل الحفر دون الحصول على رخصة بئر، أو قيام المقاول بمزاولة نشاط حفر الآبار برخصة حفر غير سارية، أو برخصة لمزاولة النشاط تكون منتهية أو غير سارية، أو القيام بحفر الآبار في موقع مخالف للموقع المحدد بالرخصة.

وأكد الشهراني أن الوزارة تتابع باستمرار نشاطات الحفر وتراقب كل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، مشدداً على أن حفر آبار المياه دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة يعرض صاحب البئر لعقوبة غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال، كما يعرض المقاول المنفذ لعقوبة قدرها خمسون ألف ريال مع حجز الحفار مدة تسعين يوماً. كما بين الشهراني أن رخصة الحفر تأتي للحفاظ على الموارد المائية الطبيعية والحرص على استدامتها، والتأكد من عدم الحفر في الأماكن غير المناسبة.

وفي سياق متصل أوضح الشهراني أن الوزارة أصدرت 56 تصريحاً لمزاولة نشاط حفر آبار المياه، 574 رخصة حفر آبار مياه للأفراد والشركات والجهات الحكومية، كما وافقت الوزارة على التصريح لعشرين مصنعاً لمياه الشرب المعبأة.